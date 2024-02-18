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Сегодня, 15:46

Люк Уилкшир считает, что «Динамо» могло бы взять нападающего и креативного игрока

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, какие позиции могли бы усилить бело-голубые.

«Каждый клуб всегда ищет варианты усиления. В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то еще сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. В первом туре после возобновления сезона команда Марцела Лички сыграет дома с «Локомотивом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-dinamo-moglo-by-vzyat-napadayushhego-i-kreativnogo-igroka/
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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