Люк Уилкшир считает, что «Динамо» могло бы взять нападающего и креативного игрока

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, какие позиции могли бы усилить бело-голубые.

«Каждый клуб всегда ищет варианты усиления. В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то еще сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».