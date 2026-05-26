Миллер провел рабочую встречу с Зыряновым и Семаком
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 26 мая. Миллер поздравил Зырянова и Семака с победой в чемпионате России. Затем собравшиеся подвели итоги сезона-2025/26 и обсудили планы и задачи в РПЛ и Кубке России на следующий сезон.
17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России. Это седьмая победа в РПЛ для Сергея Семака.
Клуб уже начал подготовку к новому сезону. Первым летним подписанием «Зенита» стал защитник Кевин Андраде из «Балтики».
Источник: ФК «Зенит»
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|6
|0
|0
|11-4
|18
|
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|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
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|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
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|6
|1
|3
|2
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|6
|
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|1
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|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
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|2
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|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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