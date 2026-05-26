Миллер провел рабочую встречу с Зыряновым и Семаком

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым и главным тренером команды Сергеем Семаком.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 26 мая. Миллер поздравил Зырянова и Семака с победой в чемпионате России. Затем собравшиеся подвели итоги сезона-2025/26 и обсудили планы и задачи в РПЛ и Кубке России на следующий сезон.

17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России. Это седьмая победа в РПЛ для Сергея Семака.

Клуб уже начал подготовку к новому сезону. Первым летним подписанием «Зенита» стал защитник Кевин Андраде из «Балтики».