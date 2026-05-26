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Бердыев — о сорвавшемся переходе в «Спартак»: «Так жалею об этом»

«Cappuccino&amp;Catenaccio».

Наставник азербайджанского «Турана», экс-тренер «Рубина» и «Ростова» в подкасте «Cappuccino&Catenaccio», выходящем при поддержке БЕТСИТИ, впервые рассказал причину, по которой он так и не возглавил «Спартак».

Бердыев должен был стать главным тренером красно-белых в 2016 году, но в последний момент сделка сорвалась.

— Я хотел бы поговорить о том, чего не случилось, — о вашем сотрудничестве со «Спартаком». На поверхности появлялось, что это были предметные переговоры и что-то в последнюю очередь эти переговоры сорвало. Вы могли бы сейчас сказать что, если вам позволяет этика?

— Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом.

— Можете рассказать почему?

— Здесь причина — это я сам. Со стороны «Спартака» все было на высшем уровне.

Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.

— Это какой год?

— Я был в «Ростове». Обо всем договорились. И потом появляется предложение — какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом.

— Подождите, вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?

— Да.

— Но это не «Зенит»?

— Это точно не «Зенит». Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор. Плюс у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких.

— Дальнее зарубежье?

— Да-да.

— Топ-5 лига?

— Да.

— По поводу «Спартака» говорили, что Бердыев попросил исключительных полномочий трансферных — чушь все?

— Нет, чушь все. Компетентный, конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно, что иногда просто хочется извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно, потому что вроде как по рукам ударили два взрослых человека. Но это ладно, это моя боль. Но за «Спартак» я сейчас переживаю все равно.

Полный выпуск подкаста «Cappuccino&Catenaccio», который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть здесь.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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