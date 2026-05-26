Вахания о пенальти в матче с «Зенитом»: «Напихали ли Миронову? С каждым такое может случиться»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» прокомментировал пенальти в ворота команды в матче 30-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Зенит» на 14-й минуте забил с одиннадцатиметрового единственный гол в матче, отличился Александр Соболев. Пенальти назначили после фола полузащитника ростовчан Алексея Миронова.

«Не напихали ли Миронову за пенальти? Нет. С каждым такое может случиться. Он просто бежал и по инерции попал. Пенальти ли это? Раз поставили, значит да», — сказал Вахания «СЭ».

После победы над ростовчанами «Зенит» с 68 очками финишировал на первом месте в чемпионате России, опередив ставший вторым «Краснодар» на два очка. «Ростов» с 33 очками занял десятое место в турнирной таблице.

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