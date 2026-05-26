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Агент Барриоса заявил, что полузащитник разочарован непопаданием в состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие футболиста в итоговом составе сборной Колумбии на чемпионат мира.

«Он очень разочарован. У него был отличный сезон, и он завоевал титул с «Зенитом», но тренер решил не включать его в состав», — сказал Поссо «СЭ».

В список попал форвард «Краснодара» Джон Кордоба и экс-хавбек «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, выступающий за «Фламенго». Колумбия на чемпионате мира сыграет в одной группе с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

В сезоне-2025/26 32-летний Барриос провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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