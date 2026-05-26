Источник: Карраскаль может вернуться в Россию, «Фламенго» выставил его на трансфер из-за проблем с дисциплиной

«Фламенго» недоволен дисциплиной нападающего Хорхе Карраскаля, сообщает O Globo.

24 мая в матче 17-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса» (0:3) 28-летний футболист получил красную карточку, которая стала для него третьей в 2026 году.

По информации источника, проблемы с поведением у Карраскаля наблюдаются и вне поля, поскольку он часто устраивает шумные вечеринки у себя дома. Отмечается, что «Фламенго» уже выставил игрока на трансфер, а сам форвард дал понять своим агентам, что не против вернуться в Россию.

Карраскаль перешел во «Фламенго» из московского «Динамо» летом 2025 года, подписав с бразильским клубом четырехлетний контракт. Ранее в РПЛ он также выступал за ЦСКА.

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