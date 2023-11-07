Агент Голенкова рассказал, что форвард «Ростова» избежал серьезной травмы

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что нападающий «Ростова» Егор Голенков избежал серьезной травмы в матче с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ. Форвард столкнулся с вратарем Николаем Сысуевым.

Представитель игрока добавил, что вопрос о том, выйдет ли Голенков в следующем матче лучше задать врачам.

В следующем матче «Ростов» сыграет на выезде со «Спартаком» 12 ноября. Начало встречи — в 19.30 мск.