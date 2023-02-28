Дмитрий Селюк: «Химки» хотели подписать Гогуа и отдать его в аренду»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что «Химки» хотели подписать контракт с защитником Седриком Гогуа и отдать его в аренду.

«Тут, конечно, вопрос не стоит, где Гогуа было лучше подписать контракт — в «Химках» или «Истиклоле». Играть в азиатской Лиге чемпионов и заниматься у супертренера Черевченко или бороться за выживание в РПЛ. Но я хотел, чтобы Седрик приехал в Россию и доказал всем, что в прошлый раз с ним произошла ошибка. В итоге как сложилось, так сложилось. На самом деле, я разговаривал с президентом «Химок»: они хотели подписать Гогуа и отдать его в аренду, но мы решили уйти в «Истиклол», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее Гогуа проходил просмотр в расположении подмосковного клуба на сборах в Турции. Затем футболист подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом» до декабря 2023 года.