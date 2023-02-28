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Плиев: «Захарян составил бы конкуренцию в «Челси», зная его характер»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о совместной игре в «Динамо» с полузащитником Арсеном Захаряном.

«Да, сразу был виден талант Захаряна, что он мыслит совсем по-другому. У него очень хорошие футбольные данные. Я рад, что Арсен быстро ворвался в российский футбол», — приводит Metaratings.ru слова Плиева.

Также защитник оценил вероятность трансфера Захаряна в «Челси».

«Конечно, я верю, что Арсен может заиграть в «Челси». Да, было бы тяжело, но, зная его характер, зная, как он пашет, Арсен бы составил там конкуренцию, в этом я даже не сомневаюсь. Всех тайн по поводу трансферов я раскрывать не буду. Общался с Захаряном незадолго до интервью. Он со мной всегда советуется, мы постоянно поддерживаем связь. Я уверен, что, если не в «Челси», то в какой-нибудь хороший зарубежный клуб он все-таки перейдет», — добавил он.

Захарян не перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны лондонского клуба. Сделку не удалось совершить в нынешних условиях.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 7 игр, отметился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/pliev-zakharyan-by-sostavil-konkurenciyu-v-chelsi-on-pereidyot-v-khoroshii-zarubezhnyi-klub-231540/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Арсен Захарян
Заурбек Плиев
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3
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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