Гаргаев: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как можно называть команду Рио-де-Жанейро?»

Агент Анзор Гаргаев, прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что российским футболистам в «Зените» уделялось меньше внимания, чем бразильцам.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор — это смешно. Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет — это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Возьмем самый простой аспект — финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» — цитирует Гаргаева Metaratings.ru.

Ранее Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором откровенно говорил на самые разные темы.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На данный момент он является игроком «Локомотива».