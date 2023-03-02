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Гаргаев: «Зенит» дал Дзюбе, сколько он ни в одном клубе не заработал бы. Как можно называть команду Рио-де-Жанейро?»

Алина Савинова
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Агент Анзор Гаргаев, прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что российским футболистам в «Зените» уделялось меньше внимания, чем бразильцам.

«Для меня неприемлемо, когда «Зенит» называют Рио-де-Жанейро. Я сторонник четких правил. Когда есть в клубе главный тренер, он принимает решения. И если какой-то футболист не попадает на поле и считает, что он обделен временем, тут правда на стороне тренера. Спорить или считать, что против него какой-то заговор — это смешно. Тренер назначает состав, тренер принимает решения и тренер ответственен за результат, а сколько иностранцев играет — это уже не его проблемы. В РПЛ есть определенный лимит. Возьмем самый простой аспект — финансовый. «Зенит» дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» — цитирует Гаргаева Metaratings.ru.

Ранее Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором откровенно говорил на самые разные темы.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На данный момент он является игроком «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-zenit-dal-dzyube-skolko-on-ni-v-odnom-klube-ne-zarabotal-by-i-kak-mozhno-nazyvat-komandu-rio-de-zhaneiro-232252/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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