Новичок «Факела» Якимов: «Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации»

Полузащитник Вячеслав Якимов рассказал, почему решил выступать на правах аренды за «Факел».

«Сезон-22/23 я начинал с «Краснодаром», думал: возможно, будет шанс получить игровое время. Когда потом на мою позицию пришел новичок, надежд на шанс стало минимум. Привлекал к играм меня только «Краснодар-2»: им надо спасаться в первой лиге. А мне нужна была практика, и принципиально в РПЛ — так я оказался в «Факеле». Спасаться надо и «Факелу». Ребята здесь все трудяги, работают не покладая рук. Благодаря единству, общей энергии мы сможем выйти из тяжелой ситуации», — приводит Sport24 слова Якимова.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.