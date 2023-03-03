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Агент Габриэла отреагировал на информацию, что игрок может вернуться в «Локомотив» до конца этой недели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, который в настоящее время выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды, отреагировал на слухи, что игрок в скором времени может вернуться в московский клуб.

«Сан-Паулу» может вернуть игрока в «Локомотив» до конца недели? Первый раз об этом слышу. Ничего не могу сказать», — приводит слова Гарсии Sport24.

За «Сан-Паулу» Педриньо выступает на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву», и если бразильский клуб решит досрочно прервать аренду, то игрок вернется в Россию.

2 марта появилась информация, что бывшая девушка игрока «Локомотива» Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 мяча.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-agent-pedro-gabriela-otreagiroval-na-informatsiyu-chto-igrok-mozhet-vernutsya-v-lokomotiv-do-kontsa-etoy-nedeli
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