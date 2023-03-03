Рианчо заявил, что у «Спартака» сильнейший атакующий потенциал в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые обладают сильнейшим атакующим потенциалом в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие. Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», — приводит слова Рианчо Legalbet.

В 17 турах нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

4 марта «Спартак» встретится с «Уралом» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 по мск.