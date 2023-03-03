Колосков: «У меня в памяти не осталось какой-то роли Тарпищева, когда я избирался на пост РФС»

Почетный президент Российского Футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, который заявил, что помогал ему избраться на пост президента РФС в 1992 году.

«Дело все в том, что я сначала был начальником управления футбольного комитета в СССР, затем лично я организовал федерацию футбола, которая потом была преобразована в отдельную конференцию, как РФС. На пост президента РФС были кандидатуры Кавазашвили и Симоняна, и еще пара человек. Роль Тарпищева я, честно сказать, не помню. Если бы он напомнил, что он конкретно сделал, я был бы признателен. В моей памяти осталось, что была жесточайшая борьба, прям такая настоящая, действительно мощная. Я благодарен Шамилю Анвяровичу, за то, что вспомнил обо мне и про футбол тоже. Мы действительно с ним знакомы, были в приятельских отношениях. Не помню такого, чтобы он выступал на пресс-конференциях в РФС. Не хочу обидеть Тарпищева, но у меня в памяти не осталось какой-то роли его, когда я избирался на пост РФС», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 годы, а после стал почётным президентом организации.

Ранее Тарпищева в интервью «СЭ» заявил, что помогал Колоскову избраться на пост президента РФС в 1992 году.