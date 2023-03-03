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Колосков: «У меня в памяти не осталось какой-то роли Тарпищева, когда я избирался на пост РФС»

Колосков отреагировал на слова Тарпищева о помощи в избрании в РФС
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского Футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, который заявил, что помогал ему избраться на пост президента РФС в 1992 году.

«Дело все в том, что я сначала был начальником управления футбольного комитета в СССР, затем лично я организовал федерацию футбола, которая потом была преобразована в отдельную конференцию, как РФС. На пост президента РФС были кандидатуры Кавазашвили и Симоняна, и еще пара человек. Роль Тарпищева я, честно сказать, не помню. Если бы он напомнил, что он конкретно сделал, я был бы признателен. В моей памяти осталось, что была жесточайшая борьба, прям такая настоящая, действительно мощная. Я благодарен Шамилю Анвяровичу, за то, что вспомнил обо мне и про футбол тоже. Мы действительно с ним знакомы, были в приятельских отношениях. Не помню такого, чтобы он выступал на пресс-конференциях в РФС. Не хочу обидеть Тарпищева, но у меня в памяти не осталось какой-то роли его, когда я избирался на пост РФС», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 годы, а после стал почётным президентом организации.

Ранее Тарпищева в интервью «СЭ» заявил, что помогал Колоскову избраться на пост президента РФС в 1992 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-u-menya-v-pamyati-ne-ostalos-kakoi-to-roli-tarpisheva-kogda-ya-izbiralsya-na-post-rfs-232443/
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
Шамиль Тарпищев
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