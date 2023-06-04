Агент Джорджевича: «Сочи» готовят свое предложение»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Клуб готовит свое предложение, и мы ожидаем, что оно будет лучше предыдущего, потому что эта подготовка уже занимает около месяца», — сказал Глушевич «СЭ».

В нынешнем сезоне Лука Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Соглашение игрока с сочинцами рассчитано до конца сезона-2022/23.