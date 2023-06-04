Петржела считает, что «Спартак» является самым принципиальным соперником «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «Спартак» на данный момент является самым принципиальным соперником для петербургского клуба.

«Когда был тренером «Зенита» для меня были принципиальные матчи со «Спартаком» и ЦСКА. Думаю, сейчас для «Зенита» самая важная встреча со «Спартаком». Поэтому всегда заполняется весь стадион, там и драки между болельщиками происходят, но это ненормально! Как тренер я не разрешил бы игроку из «Зенита» перейти в «Спартак». Так не должно быть. Я такие переходы не приветствую. Есть принципы и история клуба, которые нужно уважать. Хотя такие случаи были и, кажется, с Быстровым», — приводит слова Петржелы Sport24.

В сезоне-2022/23 «Зенит» и «Спартак» пять раз встречались друг с другом в официальных матчах, четырежды побеждали сине-бело-голубые, один раз — красно-белые.