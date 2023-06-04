Нагорных о контрактах Миранчука и Жемалетдинова: «Переговоры пока не начинали, это наши игроки»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о контрактах полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

— Вадим Шпинев сказал, что переговоры по контрактам Жемалетдинова и Миранчука начнутся после завершения сезона?

— Мы пока их не начинали. Это наши игроки, столпы «Локомотива». Не испытываем никаких дискомфортных ситуаций в общении с нашими ребятами.