16 февраля 2025, 20:21

Агент Гранжа: «Роналдо до лета не покинет «Ростов»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился мнением о будущем полузащитника.

«Будущее Роналдо? Все спокойно, он готовится к возобновлению сезона. До лета он не покинет «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Футболист выступает за российский клуб с января 2024 года. В этом сезоне 24-летний бразилец провел за «Ростов» 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналдо в 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 13 4 3 40-15 43
2
 Зенит 20 12 6 2 36-14 42
3
 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
4
 ЦСКА 20 11 3 6 31-22 36
5
 Балтика 20 9 9 2 25-9 36
6
 Спартак 20 10 5 5 33-28 35
7
 Динамо 20 7 6 7 35-27 27
8
 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
9
 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
10
 Ростов 20 5 7 8 17-23 22
11
 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
13
 Оренбург 20 4 6 10 21-30 18
14
 Динамо Мх 20 4 6 10 10-24 18
15
 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
16
 Сочи 20 2 3 15 19-46 9
