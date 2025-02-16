Агент Гранжа: «Роналдо до лета не покинет «Ростов»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился мнением о будущем полузащитника.
«Будущее Роналдо? Все спокойно, он готовится к возобновлению сезона. До лета он не покинет «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Футболист выступает за российский клуб с января 2024 года. В этом сезоне 24-летний бразилец провел за «Ростов» 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналдо в 5 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
Новости