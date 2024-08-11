Карпукас: «Многие говорили, что никогда не покинут свой клуб, и ничем хорошим это не заканчивалось»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о своем будущем в московском клубе.

«Не могу говорить, что никогда в жизни никуда не уйду, потому что это пустые слова. Много людей так говорили, и ничем хорошим это не заканчивалось. На данный момент я счастлив в «Локомотиве». Хотел бы, чтобы «Локомотив» был моим единственным российским клубом? Наверное, это было бы хорошим желанием», — приводит слова Карпукаса Sport24.

22-летний Карпукас всего сыграл за основную команду «Локомотива» 75 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.