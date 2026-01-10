Агент Дркушича о согласовании контракта с ПАОК: «Сначала они с «Зенитом» должны договориться о трансфере»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о согласовании контракта игрока с ПАОК. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Ваня Дркушич согласовал личный контракт с ПАОК? Что касается ПАОК, то сначала клуб должен договориться с «Зенитом» о возможном трансфере. И только потом мы можем обсудить личный контракт игрока», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне 26-летний словенец провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

После 15 туров ПАОК занимает третье место в чемпионате Греции с 35 очками.