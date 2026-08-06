Тренер «Зенита» Оливейра — о травме Кондакова: «Даже фол не зафиксировали. Это очень некрасиво»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался об эпизоде с травмой полузащитника Даниила Кондакова, полученной в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).

«Почему арбитр не наказал Андерсона за удар локтем по лицу Кондакова? У нас нет понимания. Там еще и перед судьей... ВАР, боковой — все это видели, но никто ничего не сказал. Даже фол не зафиксировали. Хорошо, может быть это не красная. Но не зафиксировать фол в таком моменте... Это очень некрасиво», — сказал Оливейра «СЭ».

Кондаков в начале второго тайма получил удар локтем в лицо от Эдуардо Андерсона, в результате чего у игрока «Зенита» образовалось рассечение над губой. 18-летний футболист с трудом держался на ногах и в итоге был заменен. После матча Сергей Семак сообщил, что полузащитника увезли в больницу.