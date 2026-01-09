Источник: ПАОК согласовал контракт с защитником «Зенита» Дркушичем

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич близок к переходу в ПАОК, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, греческий клуб согласовал контракт с 26-летним словенцем. Проблемой остается сумма трансфера — «Зенит снизил требования с 5 миллионов евро до 4, но ПАОК готов заплатить только 3 миллиона.

Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 20 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.