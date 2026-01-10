Жирков, Шаронов и аргентинец Киильяборда вошли в штаб Гусева в «Динамо»

«Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева.

Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.

42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 годы Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».

49-летний Шаронов до этого был главным тренером «Рубина» и «СКА-Хабаровска», а также ассистентом главного тренера в кипрском «Пафосе».

50-летний Киильяборда ранее работал на родине в «Эстудиантесе», а также в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ («Аль-Наср» в 2021-22 годах) и Саудовской Аравии («Аль-Шабаб» в 2023-м и «Аль-Сафа» в 2024-25 годах).

23 декабря «Динамо» объявило, что Гусев возглавил команду до конца сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

Бело-голубые с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.