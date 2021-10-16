Агент Деспотовича объяснил причины непопадания форварда в заявку «Рубина» на матч с «Локо»
Юрий Горбенко, агент форварда «Рубина» Джордже Деспотовича назвал причину отсутствия нападающего в заявке на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«У Джордже рецидив старой травмы, сейчас он ее залечивает. В ближайшее время он будет в строю. Рвется в бой», — сказал Горбенко «СЭ».
В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на счету 29-летнего серба 1 гол и 1 результативная передача.
Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 16.30 (мск).
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