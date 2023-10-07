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Сегодня, 13:12

Агент Чистякова — об игровом времени в «Зените»: «Уход мы не рассматриваем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о положении футболиста в петербургском клубе.

«Чистяков в запасе на матч с «Сочи»? Пока, значит, Дима не убедил главного тренера дать ему шанс. Будет работать. Противопоказаний, к тому, чтобы играть у Димы нет. Уверены, Сергей Богданович доверится. Чистяков делает все возможное, думаю, скоро все получится. Уход мы не рассматриваем. И я, и Дима много раз говорили, что «Зенит» родной клуб для Чистякова. Он делает все возможное, чтобы вернуть свое место в составе», — сказал Талаев «СЭ».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 2 матча за сине-бело-голубых в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 10 туров.

Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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