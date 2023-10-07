Агент Чистякова — об игровом времени в «Зените»: «Уход мы не рассматриваем»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о положении футболиста в петербургском клубе.

«Чистяков в запасе на матч с «Сочи»? Пока, значит, Дима не убедил главного тренера дать ему шанс. Будет работать. Противопоказаний, к тому, чтобы играть у Димы нет. Уверены, Сергей Богданович доверится. Чистяков делает все возможное, думаю, скоро все получится. Уход мы не рассматриваем. И я, и Дима много раз говорили, что «Зенит» родной клуб для Чистякова. Он делает все возможное, чтобы вернуть свое место в составе», — сказал Талаев «СЭ».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 2 матча за сине-бело-голубых в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 10 туров.