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Сегодня, 11:05

Зарема о словах Мостового про Ваноли: «Вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой»

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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слова экс-полузащитника красно-белых Александра Мостового.

Мостовой, комментируя назначение бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что чемпионат России — «золотое дно» для иностранных специалистов.

«Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», — сказала Салихова.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл Кубок России.

В понедельник, 7 ноября Ваноли подписал контракт с «Венецией» до конца июня 2024 года.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Квинси Промес

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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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 7
Квинси Промес

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 15 1 3
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