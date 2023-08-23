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Сегодня, 09:00

Агент Чавеса подтвердил, что финансовый вопрос перехода мексиканца в «Динамо» решен

Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Чавес.
Фото Global Look Press

Агент мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, Клаудио Курти, в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решен», — сказал Курти «СЭ».

22 августа агент заявлял, что Чавес может прилететь в Москву в четверг или пятницу. По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

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22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
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