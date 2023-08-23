Агент Чавеса подтвердил, что финансовый вопрос перехода мексиканца в «Динамо» решен

Агент мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, Клаудио Курти, в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Динамо».

«Деньги за трансфер дошли, финансовый вопрос перехода Чавеса решен», — сказал Курти «СЭ».

22 августа агент заявлял, что Чавес может прилететь в Москву в четверг или пятницу. По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.