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Сегодня, 18:16

Лихачев ожидает от «Химок» выплат по обязательствам его тренерскому штабу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Химок» Михаил Лихачев рассказал о задолженности клуба перед его тренерским штабом.

«Сейчас ни с кем переговоров не веду. Пока нахожусь в состоянии зрителя, внимательно просматривающего матчи чемпионата мира. На «Химки» наложен запрет на регистрацию футболистов до выплаты нашему тренерскому штабу обязательств, которые на них были возложены. Ожидаем эти моменты», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

Лихачев работал в «Химках» в тренерском штабе Николая Писарева. Однако специалисты пробыли в клубе три недели.

После 17 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-ozhidaem-ot-himok-vy-plat-po-obyazatel-stvam-nashemu-trenerskomu-shtabu/

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⚽ Футбол. ЧМ
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Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Михаил Лихачев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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