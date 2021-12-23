Дзюба «Шесть сборных по хоккею играют в мире. Играй в футбол 5-6 стран, мы бы тоже ведущей державой были»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» высказался по поводу конкуренции в хоккее по сравнению с футболом.

— Я люблю хоккей, сразу говорю. Но. «Вот, у нас хоккейная держава», — отметил Дзюба. — Всего шесть сборных играет в мире! Шесть! Канада, Америка, Швеция, Финляндия, Россия. Все. Словакия, Чехия еще.

— А сколько тебе надо?

— Если бы в футбол играло 5-6 стран, то мы бы тоже были ведущей державой.

Сколько в футбол играют? Как минимум 50-60 стран я тебе насчитаю, которые могут хлопнуть одна другую. Вообще в любой момент.

— Конкуренция зашкаливает.

— О чем и речь. Только Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия. Четыре команды, которые вообще топ. Хлопнут любого, — заявил Дзюба.