Агент Богосаваца заявил, что официальных запросов по футболисту пока не поступало

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о ситуации с будущим защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца.

«Сейчас ничего не происходит, ни одного официального запроса ни от кого пока не поступало. Так что по состоянию на данный момент Мирослав остается игроком «Ахмата». Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, что-то может измениться. Богосавац готов остаться в «Ахмате» до конца сезона, но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Пока официального интереса нет. Мирославу нравится в России, он остался бы в Премьер-Лиге», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

26-летний серб присоединился к «Ахмату» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей и отдал четыре результативные передачи.