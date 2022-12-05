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Нетфуллин: «Проблески в игре с приходом Талалаева появились. Но результата, к сожалению, пока нет»

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о перспективах московского клуба в сезоне-2022/23.

«У каждого игрока «Торпедо» должна быть уверенность, что весной мы сможем исправить ситуацию и остаться в РПЛ. Мы все должны верить в это и быть уверены в своих силах. Если мы не будем заряжены этой идеей, то ничего не получится. Естественно, я верю в то, что «Торпедо» не вылетит. Будем делать все для этого.

Талалаев? У каждого тренера есть свое видение, свои принципы игры, и нам надо было в кратчайшие сроки по ходу сезона воплотить их на поле. Но результата, к сожалению, пока нет. Проблески в игре с его приходом появились, теперь нам нужно начать набирать очки. На сборах у нас будет больше времени, чтобы основательно подготовиться и начать побеждать", — цитирует «РБ Спорт» Нетфуллина.

По итогам 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав только 6 очков. В октябре 2022 года новым главным тренером автозаводцев стал Андрей Талалаев. Под его руководством московский клуб пока не одержал ни одной победы в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ravil-netfullin-s-prihodom-talalaeva-v-igre-torpedo-poyavilis-probleski-veryu-chto-my-smozhem-ostat-sya-v-rpl/

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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