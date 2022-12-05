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Маньяков: «То, что Гильермо доверяет Денисову и видит в нем сильные качества говорит о многом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель агентства «FM Sports Agency» Александр Маньяков рассказал, как защитник «Спартака» Даниил Денисов чувствует себя в основном составе команды.

«Играть за такой большой клуб для Даниила — честь. Вы же видите, он прекрасно справляется. Более того, с каждой игрой Денисов становится только сильнее и ментально, и в плане мастерства, эффективно действует на нескольких позициях. Денисов пока не так много работал с большими тренерами в профессиональном футболе. Но то, что Гильермо ему доверяет и видит в нем сильные качества говорит о многом, это очень ценно», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Денисов провел 24 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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