Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:19

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: защитник Гоцук вывел гостей вперед

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук открыл счет в матче 27-го тура Тинькоф РПЛ против «Арсенала». Он отличился на 18-й минуте встречи — 1:0.

Гоцук выиграл борьбу у Максима Беляева в штрафной после подачи с углового и точно пробил головой в угол ворот.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород
Кирилл Гоцук
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы купили эти Игры». Вице-президента МОК и главу CAS обвинили в коррупции
Сергей Федоров может бросить ЦСКА и стать главным тренером «Детройта». Это вообще реально? 
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Агент Барриоса: «Он точно останется в «Зените» на следующий сезон»
«Арсенал» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Гаджиев предложил «Спартаку» позвать на работу Семина
«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 2 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Актер Баринов: «Единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Семин»
Губерниев: «Дзюба в последнее время не держит удар. Ему нужно обижаться на себя»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса: «Он точно останется в «Зените» на следующий сезон»

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Калинский увеличил преимущество гостей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости