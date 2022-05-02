«Арсенал» — «Нижний Новгород»: защитник Гоцук вывел гостей вперед
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук открыл счет в матче 27-го тура Тинькоф РПЛ против «Арсенала». Он отличился на 18-й минуте встречи — 1:0.
Гоцук выиграл борьбу у Максима Беляева в штрафной после подачи с углового и точно пробил головой в угол ворот.
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|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
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|
Спартак – ЦСКА
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Ахмат – Уфа
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