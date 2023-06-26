Агент Бальде уверен, что нападающий останется в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем игрока в России.

«Я уже говорил, что Бальде счастлив в «Спартаке». Он точно останется в команде в следующем сезоне», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-белых 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.