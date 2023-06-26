Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Ду Кейроса
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал ход адаптации новичка сине-бело-голубых Ду Кейроса.
«Как вписывается Ду Кейрос? Привыкает, конечно! После тренировки я спросил у него, как он — он ответил, что немного тяжеловато. В принципе, это понятно — в Бразилии футболисты готовятся немного по-другому. Да, нужно привыкать, но он парень работоспособный, не выпадает и выполняет все, что нужно», — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита»
23 июня «Зенит» объявил, что Ду Кейрос присоединился к команде. В начале года 23-летний полузащитник стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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