Агент Аванесяна заявил, что игрок на данный момент остается в «Балтике»
Агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, прокомментировал будущее своего клиента.
«Тигран сейчас работает в «Балтике». Тренируется со всеми на сборах в Турции. По его будущему нет конкретики, он остаётся в «Балтике» на данный момент», — цитирует Железнякова Metaratings.
21-летний хавбек является воспитанником ЦСКА. Он перешел в калининградский клуб летом прошлого года. В текущем сезоне Аванесян провел 10 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отличившись одним голом.
Источник: Metaratings
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
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|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
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|
Пари НН – Факел
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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