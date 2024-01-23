Массимо Каррера: «Лучший игрок чемпионского «Спартака»? В моей команде все были сильны»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим игроком красно-белых в чемпионском сезоне.

«Кого я могу назвать лучшим игроком чемпионского «Спартака»? Честно говоря, я даже не могу и не хочу кого-то конкретного выделять. В моей команде все были сильны, каждый внес свой вклад», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Спартак» стал чемпионом России под руководством Карреры в сезоне-2016/17.