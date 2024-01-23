Божович — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Я на стороне Галицкого — он заслужил первый трофей»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович выразил надежду, что чемпионом России в этом году станет «Краснодар», а не «Зенит».

«Я на стороне [президента «Краснодара» Сергея] Галицкого — он заслужил свой первый трофей. Человек, который очень многое делает для клуба. Он любит футбол. Потратил кучу денег на стадион, парк и все условия: база, академия, поля. Он молодец! Нет таких людей, которые тратят свои деньги на благо футбола и людей. Буду рад, если «Краснодар» станет чемпионом. Им пора писать свою историю. Но «Зенит» — серьезный конкурент. В России привыкли, что именно он на первом месте», — приводит слова Божовича Sport24.

После 18 туров «Краснодар» является лидером турнирной таблицы РПЛ, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.