Агент: «Антон Миранчук вернется в общую группу зимой. Он однозначно поедет на сборы с «Локомотивом»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 26-летний россиянин сможет сыграть в 2021 году.

«Пишут, что Антон вернется в общую группу зимой? А как еще? Именно зимой. Сейчас он уже приступил к тренировкам, он поступил в команду. Когда будет позволять состояние — Антон будет участвовать полностью в тренировочных процессах. Он однозначно поедет с «Локомотивом» зимой на сборы. Тут осталось то два тура и отпуск», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в четырех матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности всего 72 минуты.

До Нового года железнодорожники проведут еще четыре встречи: три игры в чемпионате России (с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой»), а также одну — в Лиге Европы (с «Марселем»).