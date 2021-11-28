Агент: «Антон Миранчук вернется в общую группу зимой. Он однозначно поедет на сборы с «Локомотивом»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.
Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 26-летний россиянин сможет сыграть в 2021 году.
«Пишут, что Антон вернется в общую группу зимой? А как еще? Именно зимой. Сейчас он уже приступил к тренировкам, он поступил в команду. Когда будет позволять состояние — Антон будет участвовать полностью в тренировочных процессах. Он однозначно поедет с «Локомотивом» зимой на сборы. Тут осталось то два тура и отпуск», — сказал Шпинев «СЭ».
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в четырех матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности всего 72 минуты.
До Нового года железнодорожники проведут еще четыре встречи: три игры в чемпионате России (с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой»), а также одну — в Лиге Европы (с «Марселем»).
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