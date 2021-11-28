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Агент: «Антон Миранчук вернется в общую группу зимой. Он однозначно поедет на сборы с «Локомотивом»

16:55
Антон Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 26-летний россиянин сможет сыграть в 2021 году.

«Пишут, что Антон вернется в общую группу зимой? А как еще? Именно зимой. Сейчас он уже приступил к тренировкам, он поступил в команду. Когда будет позволять состояние — Антон будет участвовать полностью в тренировочных процессах. Он однозначно поедет с «Локомотивом» зимой на сборы. Тут осталось то два тура и отпуск», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в четырех матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности всего 72 минуты.

До Нового года железнодорожники проведут еще четыре встречи: три игры в чемпионате России (с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой»), а также одну — в Лиге Европы (с «Марселем»).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Рубин 1
Динамо 1
1-й тайм

П2

22%

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Ф1 (-1.0)

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ТМ 3.5

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ЦСКА
Зенит

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30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Артем Бухаев все материалы автора

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