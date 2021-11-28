Антон Миранчук сможет сыграть за «Локомотив» до Нового года

Вернувшийся с лечения в Германии Антон Миранчук сможет тренироваться в общей группе «Локомотива», информирует «РБ Спорт».

С сентября Миранчук находился на реабилитации в Германии. Там футболист проходил курс лечения после травмы сухожилия, полученной еще в начале года. 26 ноября он вернулся в Москву.

Как отмечается, теперь у полузащитника нет противопоказаний для занятий в общей группе и он может помочь «Локомотиву» в оставшихся играх до Нового года.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в четырех матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности всего 72 минуты.

До Нового года железнодорожники проведут еще четыре встречи: три игры в чемпионате России (с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой»), а также одну — в Лиге Европы (с «Марселем»).