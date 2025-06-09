Агент Батракова о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы не разговаривали ультиматумами»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта игрока с клубом.

«Мы проделали большую работу — как со стороны игрока, так и со стороны клуба. Подписали новое соглашение, которое устроило всех. Переговоры закончились на позитивной ноте, мы не разговаривали ультиматумами — во всех вопросах шли друг другу навстречу. Все остались довольны», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.