Агент Батракова о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы не разговаривали ультиматумами»
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта игрока с клубом.
«Мы проделали большую работу — как со стороны игрока, так и со стороны клуба. Подписали новое соглашение, которое устроило всех. Переговоры закончились на позитивной ноте, мы не разговаривали ультиматумами — во всех вопросах шли друг другу навстречу. Все остались довольны», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.
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|2
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|
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|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
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|
4
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|10
|6
|3
|1
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|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
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|
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|
8
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|10
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|6
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|
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|10
|2
|6
|2
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|
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|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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