Агент Батракова: «Звонков было много, клубы интересовались. Но «Локо» был твердо намерен подписать новый контракт»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе других клубов к игроку.

«Звонков было много. Но у Алексея действующий контракт. Все звонки, приходящие мне, сразу старался направить в клуб. За «Локомотивом» первое слово. Многие интересовались, но клуб был твердо намерен подписать новое соглашение. Поэтому не рассматривал другие предложения», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Новое соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2029 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.