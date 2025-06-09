«Крылья Советов» объявили об уходе Ежова, Цыпченко и еще трех игроков

Пять футболистов «Крыльев Советов» покинули клуб, сообщила пресс-служба самарцев.

Из команды ушли вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также форвард Дмитрий Цыпченко.

26-летний Овсянников провел 40 матчей за команду, пропустил 53 мяча и 15 раз отыграл на ноль.

27-летний Гапонов забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 57 играх.

На счету 27-летнего Ежова 142 матча, 13 забитых мячей и 20 голевых передач.

29-летний Якуба отыграл 77 матчей, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

В активе 25-летнего Цыпченко 17+8 в 105 играх за самарскую команду.

В прошедшем сезоне самарцы заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ.