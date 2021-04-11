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Аджоев считает, что значение победы над «Краснодаром» для «Арсенала» трудно переоценить

17:36
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Тульскому «Арсенал» трудно переоценить значение победы в матче с «Краснодаром», заявил руководитель клуба Гурам Аджоев.

«Арсенал» победил «Краснодар» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.

«Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало, — сказал Аджоев ТАСС. — Поэтому можно поздравить всех с этой победой».

По словам Аджоева, нет закономерности, что тульская команда в этом сезоне победила в чемпионате и БЕТСИТИ Кубке России «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

«Мы и во встречах с другими соперниками смотрелись неплохо, просто по разным причинам не могли набрать очки. Сегодня же наконец-то все сложилось: и играли достойно, выиграли много единоборств, забили отличный гол, поэтому и результат пришел», — отметил он.

В следующем туре 16 апреля «Арсенал» сыграет дома против «Тамбова».

Арсенал Т — Краснодар

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11117605

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