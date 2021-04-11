37-летний Погребняк забил в двух матчах подряд впервые за три года
Нападающий «Урала» Павел Погребняк отличился в первом тайме матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
Погребняк забивает во втором матче подряд. 4 апреля он отличился в игре с тульским «Арсеналом» (2:0).
Последний раз 37-летний форвард забивал в двух играх подряд три года назад. 31 марта 2018 года в составе «Тосно» Погребняк отличился в игре со «Спартаком» (1:2), а 8 апреля поразил ворота «Урала» (2:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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