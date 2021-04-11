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37-летний Погребняк забил в двух матчах подряд впервые за три года

17:29
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк отличился в первом тайме матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

Погребняк забивает во втором матче подряд. 4 апреля он отличился в игре с тульским «Арсеналом» (2:0).

Последний раз 37-летний форвард забивал в двух играх подряд три года назад. 31 марта 2018 года в составе «Тосно» Погребняк отличился в игре со «Спартаком» (1:2), а 8 апреля поразил ворота «Урала» (2:2).

Динамо — Урал

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