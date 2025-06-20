Адвокат рассказал, когда совладельцу «Торпедо» Соболеву будет избрана мера пресечения

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроках вынесения решения о мере пресечения своему подзащитному.

Ранее издание РБК-Спорт сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и директора клуба Валерия Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч.2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы.

«Когда будет избрана мера пресечения? Скорее всего, завтра», — сказал Добровинский «СЭ».

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.