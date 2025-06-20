Источник: руководство «Торпедо» обвиняют в попытке давления на судью Максима Перезву

Руководство «Торпедо» пыталось надавить на арбитра из московской области Максима Перезву, сообщает Sport Baza.

По информации источника, именно этого арбитра совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов пытались убедить повлиять на результаты матчей команды.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова завели уголовное дело. 20 июня клуб выступил с заявлением о ситуации.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.