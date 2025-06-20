Глава ДНР Пушилин рассказал о мечте увидеть «Шахтер» в РПЛ: «Мы до этого дойдем»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о желании «Шахтера» сыграть в РПЛ.

— У вас есть мечта, чтобы ваша футбольная команда сыграла в чемпионате России, чтобы условный «Спартак» приехал к вам?

— И это тоже. Мы этого ждем. Но для этого мы начинаем планомерно развивать нашу любимую команду — донецкий «Шахтер». Именно вчера было подписано соглашение с Аэрофлотом. Это один из этапов поддержки футбольной академии «Шахтера». Это тоже перспективы для развития.

— Выйти в РПЛ и там играть на самом высоком уровне?

— Дойдем до этого. Мы должны пройти поэтапно. Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах. Без легионеров. Постараемся сохранить эту особенность.