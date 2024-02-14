Адвокат Калинов заявил, что Россия может экстрадировать Промеса решением генпрокурора

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что Россия сама примет решение, стоит ли экстрадировать футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

«Между Россией и Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворен. Но Россия оставляет за собой право решать сама. Насколько мне известно, ранее уже были обращения об экстрадиции, и их никто не удовлетворял. И Нидерланды тоже неоднократно отказывали России в экстрадиции. Я думаю, что в связи со сложной ситуацией в мире Россия не выдаст Промеса, и ему опасаться нечего», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы