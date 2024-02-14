В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение суда Амстердама о признании полузащитника красно-белых Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил Зеленов.

Суд заочно приговорил игрока красно-белых к 6 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков.